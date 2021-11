Tipos de Cortinas y sus Características

Evidentemente, no todas las cortinas son iguales. Hay una variedad de tipos diferentes entre los que puede elegir si desea agregar un toque y estilo a su hogar. Aquí hay algunos que quizás no conozca:

Cortinas austriacas : puede identificar estas cortinas por el patrón festoneado que forman. Tienen estas secciones que forman un patrón festoneado horizontalmente pero también un patrón rayado verticalmente;

: puede identificar estas cortinas por el patrón festoneado que forman. Tienen estas secciones que forman un patrón festoneado horizontalmente pero también un patrón rayado verticalmente; Cortinas opacas : como su nombre indica, estas cortinas están diseñadas para bloquear completamente la luz. Son ideales para dormitorios y salas multimedia;

: como su nombre indica, estas cortinas están diseñadas para bloquear completamente la luz. Son ideales para dormitorios y salas multimedia; Paneles de cortina : ese es solo un término que se usa para describir una sola cortina que puede comprar por separado en lugar de un conjunto de dos que se conoce como un par de cortinas;

: ese es solo un término que se usa para describir una sola cortina que puede comprar por separado en lugar de un conjunto de dos que se conoce como un par de cortinas; Paneles de ojales : probablemente ya los conozca, pero es posible que no sepa que se llaman así. Se trata de cortinas que están suspendidas de anillos metálicos que se alimentan a través de una barra de cortina. Los anillos de metal parecen incrustados en las cortinas;

: probablemente ya los conozca, pero es posible que no sepa que se llaman así. Se trata de cortinas que están suspendidas de anillos metálicos que se alimentan a través de una barra de cortina. Los anillos de metal parecen incrustados en las cortinas; Pliegues drapeados : estas cortinas tienen numerosos pliegues o pliegues espaciados uniformemente en la parte superior y hacen uso de anillos o ganchos para luego sujetarlos a las barras de cortina;

: estas cortinas tienen numerosos pliegues o pliegues espaciados uniformemente en la parte superior y hacen uso de anillos o ganchos para luego sujetarlos a las barras de cortina; Cortinas Priscilla : este no es realmente un tipo popular, pero tiene un aspecto muy distintivo. Las cortinas en este caso están rizadas y están montadas en dos varillas separadas que les permite superponerse;

: este no es realmente un tipo popular, pero tiene un aspecto muy distintivo. Las cortinas en este caso están rizadas y están montadas en dos varillas separadas que les permite superponerse; Cortinas transparentes : son populares en muchos estilos y tipos de decoración diferentes. Son cortinas semitransparentes, lo que significa que ofrecen algo de privacidad, pero también dejan pasar la luz y no bloquean la vista por completo;

: son populares en muchos estilos y tipos de decoración diferentes. Son cortinas semitransparentes, lo que significa que ofrecen algo de privacidad, pero también dejan pasar la luz y no bloquean la vista por completo; Paneles con lengüeta superior : este término se usa para describir un tipo de cortina que está suspendida de bucles de tela en lugar de anillos de metal u otros accesorios. Estos se deslizan sobre una barra de cortina;

: este término se usa para describir un tipo de cortina que está suspendida de bucles de tela en lugar de anillos de metal u otros accesorios. Estos se deslizan sobre una barra de cortina; Cortinas térmicas : en caso de que no lo supiera, hay un tipo de cortinas que proporcionan una capa de aislamiento y también pueden amortiguar el sonido. Tienen una capa de espuma acrílica entre las capas de tela y son excelentes si tienes ventanas con corrientes de aire o si vives cerca de una carretera ruidosa;

: en caso de que no lo supiera, hay un tipo de cortinas que proporcionan una capa de aislamiento y también pueden amortiguar el sonido. Tienen una capa de espuma acrílica entre las capas de tela y son excelentes si tienes ventanas con corrientes de aire o si vives cerca de una carretera ruidosa; Cortinas de café : también llamadas niveles, estas cortinas son cortas y solo cubren la parte inferior de una ventana. Suelen utilizarse en cocinas y baños;

: también llamadas niveles, estas cortinas son cortas y solo cubren la parte inferior de una ventana. Suelen utilizarse en cocinas y baños; Cenefas : son similares a las gradas pero se instalan en la parte superior de una ventana. También se pueden usar en combinación con un segundo tipo de cortinas por separado.

¿Cuánto tiempo deben tener las cortinas?

Como probablemente también sepa, las cortinas pueden tener diferentes longitudes. Algunos están diseñados para ser cortos y otros están diseñados para ser largos, pero también hay una opción intermedia y muchos tipos se pueden personalizar para tener la longitud particular que desee.

Piso a techo

Las cortinas largas que cuelgan del techo y llegan hasta el suelo son muy populares. Son realmente geniales porque ayudan a que los espacios parezcan más altos. Eso se debe al hecho de que nuestros ojos se dirigen instintivamente hacia el punto más alto de las cortinas. Por supuesto, también se pueden usar para hacer que un techo alto parezca aún más alto.

Pequeño

Si las cortinas del piso al techo hacen que las habitaciones parezcan más altas, entonces las cortinas cortas deben hacer lo contrario, ¿verdad? Bueno, sí, en cierto modo.

Básicamente, cortan la altura visual de la habitación para que no parezca más alta, pero no necesariamente la hacen parecer más corta en comparación. Tienen sus propias ventajas. Por ejemplo, las cortinas cortas son bastante prácticas, especialmente si tienes niños o mascotas o si no quieres bloquear los radiadores. También son agradables si quieres darle a una habitación un aspecto retro.

Cortinas de café

Este es un tipo de cortinas muy distintivo que, como se mencionó anteriormente, solo cubre la parte inferior de una ventana. Se llaman así porque eran muy populares en cafés y restaurantes donde se eligieron porque eran prácticos. Son perfectos para cocinas y baños porque te brindan privacidad pero no bloquean completamente la ventana y la luz.

Cortinas largas

Este término puede parecer un poco ambiguo pero en este caso nos referimos a aquellos tipos de cortinas que son lo suficientemente largas como para golpear el suelo. Tienden a tener un aspecto más dramático y teatral en comparación con otros y pueden ayudar a que un espacio simple se vea más sofisticado. Sin embargo, no son tan prácticos y dificultan bastante la limpieza.

CasaRoller es la empresa líder en el mercado nacional de venta de cortinas para cocina y cortinas roller black out por Internet.