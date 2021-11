¿Debo Usar Varillas o Rieles para Mis Cortinas?

Los rieles para cortinas y las varillas o postes (conocidos colectivamente como ‘herrajes para cortinas’) son mucho más que simples accesorios funcionales para unir cortinas a las ventanas, también mejoran el diseño de interiores, agregan un atractivo decorativo y, en última instancia, son los toques finales a su hogar. Incluso pueden hacer o deshacer un esquema de diseño.

Si bien es posible que tenga la tentación de elegir el hardware de su cortina como una idea posterior, debe pensar en estos elementos cuando evalúe por primera vez las opciones de cortinas y persianas. De esa forma, garantizará la coherencia de su visión.

VARILLAS Y ORUGAS: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

Cuando se trata de eso, las varillas y las orugas tienen el mismo propósito, pero existen algunas limitaciones en cuanto a lo que pueden hacer.

Por ejemplo, los rieles de las cortinas solo pueden colgar cortinas con pliegues, mientras que las varillas pueden colgar cortinas con pliegues y ojales.

Los rieles tienen un sistema de dibujo con cable para cerrar y abrir las cortinas fácilmente, pero algunas personas consideran que esta opción es un peligro para la seguridad, especialmente si hay niños pequeños en el hogar.

Al elegir estilos de cortinas, debe tener en cuenta el accesorio que cada cortina tiene en su encabezado, ya que esto puede reducir sus opciones y obligarlo a elegir rieles en lugar de varillas, etc., lo que también podría alterar sus objetivos de diseño.

¿QUÉ VA CON QUÉ CORTINAS?

Cortinas con ojales

Las cortinas con ojales tienen «ojales» con anillos de metal o plástico en la parte superior de la cortina. Son manuales y fáciles de abrir y cerrar.

¿Pistas o varillas?

Varillas de metal o madera se enroscan a través de los ojales y se pueden terminar con un soporte y un remate tradicional o contemporáneo para evitar que las cortinas se deslicen.

Elíjalos porque…

¡No se necesitan ganchos ni cintas! Simplemente recoja la cortina en un estilo «acordeón», pase la varilla por los ojales y estará listo para comenzar.

Cortinas con lengüeta

Las cortinas con lengüeta tienen lazos de tela expuestos (lengüetas) que se pueden ver en la cortina.

¿Pistas o varillas?

Varillas de metal o madera roscadas, como cortinas con ojales.

Elígelos porque…

Tienes varillas decorativas que quieres lucir. No están fruncidos en pliegues, por lo que no tienen que ser tan anchos como otras cortinas, lo que podría ahorrarle algo de dinero. No se necesitan ganchos, ojos u otras fijaciones.

Cortinas de pliegues de lápiz

Las cortinas de pliegues de lápiz (también conocidas como cortinas de cinta) son el título estándar tradicional para cortinas y cenefas, y toman su nombre de los pliegues de la tela que parecen lápices colocados uno al lado del otro. Tres cordones de tracción en la parte posterior de la cinta de título mantienen los pliegues en su lugar y aprietan o aflojan los pliegues.

¿Pistas o varillas?

O bien, dependiendo del aspecto que desee lograr y si desea que sus cortinas estén cerradas o no.

Elígelos porque…

Son excelentes para evitar la entrada de luz, especialmente si usa tela para cortinas opacas, y para el control del clima en diferentes estaciones.

Cortinas plisadas

Las cortinas plisadas tienen uno o dos (o incluso tres) pliegues cosidos en la cabecera de la cortina. Dado que no tienen cordones en el encabezado, a diferencia de los pliegues de lápiz, el ancho de cada pliegue no se puede ajustar.

¿Pistas o varillas? O, dependiendo del aspecto que desee lograr y si desea que sus cortinas estén cerradas o no.

Elíjalos porque… Son excelentes para evitar la entrada de luz, especialmente si usa tela para cortinas opacas, y para controlar el clima en diferentes estaciones.

Cortinas de bolsillo de varilla

Las cortinas con bolsillo de varilla tienen un aspecto similar a los pliegues, que se crean al juntar la tela de la cortina alrededor de un simple ‘bolsillo’ en el encabezado.

¿Pistas o varillas? Solo varillas, por eso se les llama cortinas de bolsillo para varillas.

Elígelas porque… Son el tipo de cortina más simple que puedes hacer, sin dejar de verse genial.

Cortinas De Café

Las cortinas de café son una cortina que se cuelga solo en la parte superior de la ventana. Algunos tienen una cortina más corta a juego, más parecida a una cenefa, para decorar la parte superior de la ventana. Las cortinas de café a menudo se hacen con un panel de bolsillo de barra, que se instala con una barra de cortina de tensión.

¿Pistas o varillas? Varillas, especialmente si las cortinas de café tienen un panel de bolsillo para varillas.

Elíjalos porque… Son una forma decorativa de llevar cortinas, en lugar de persianas, a la cocina, a la vez que dan la bienvenida a la luz.

¿PREFIERES LO VISIBLE U OCULTO?

Puede hacer una declaración con el hardware de su cortina, o no, por lo que lo primero que debe preguntarse es esto:

¿Quiero que los herrajes de mis cortinas estén visibles u ocultos?

Puede responder «sí» porque tiene extremos decorativos para los accesorios de las cortinas o porque ha combinado los postes con algún otro elemento de su habitación (por ejemplo, latón, hierro forjado, etc.). Puede responder «no» porque desea que la atención se centre en las cortinas, especialmente si tiene una tela elegante.

Póngalo de esta manera, las varillas generalmente se usan cuando desea que el hardware de su cortina sea visible. Los rieles se utilizan cuando desea que los herrajes de sus cortinas sean invisibles. Ninguna respuesta es correcta o incorrecta, es solo una cuestión de sus gustos y objetivos de diseño.

Una selección de retenciones de cortinas, anillos, clips y muchos otros accesorios de cortinas, así como adornos y borlas elegantes, contribuyen al efecto general de sus nuevos muebles de ventana. Así que deja volar tu imaginación.

