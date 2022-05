Funciones clave de la logística empresarial

¿Cuáles son los procesos de logística empresarial?

En los procesos que encierra la logística empresarial, se hallan el reparto, el transporte y el almacenaje, además, estos sistemas se encargan de relacionar y coordinar dichos procesos que en la práctica no se encuentran relacionados estrechamente.

Logística: origen

La logística nace del entorno militar donde el almacenamiento y el transporte de recursos son claves para tener un suministro correcto en tiempos de guerra, y es desde estas primeras estrategias de dónde nació la logística empresarial que hoy sugiere las técnicas ideales para guardar, trasladar y repartir sus productos de la forma más eficiente a los clientes, permitiendo obtener una mayor productividad.

Qué es la logística empresarial: definición

La logística, en el campo civil, sirve como nexo entre la etapa de producción y la de mercado, procesos que a priori quedan bastante distanciados en el espacio y tiempo, pero que debido a la logística empresarial se consiguen juntar. Estas técnicas empleadas para esa conexión se centran en las labores de planificación y gestión de recursos, cuya función es aumentar y mantener el control de la eficiencia de dichos procesos desde la producción hasta la venta al comprador, para poder hacer saciar las necesidades de los clientes con el menor coste posible.

La logística empresarial, también conocida como gestión de cadena de suministros, consigue guiar los procesos productivos de una compañía en las 4 partes principales que componen este entorno -aprovisionamiento, producción, repartición y logística residual- construyendo conexiones entre las distintas partes del proceso que permiten el nexo para coordinarlas y crear un rendimiento mayor de la forma más eficaz posible.

Objetivos de la logística empresarial

El propósito de la logística empresarial es colocar los productos determinados en el lugar propicio, en el momento oportuno y cumpliendo las condiciones deseadas para producir la mayor productividad y saciar la demanda de la forma más cómoda, garantizando la mayor calidad al menor coste posible.

Gracias a los indicadores de gestión logística resulta más sencillo monitorizar el desarrollo y verificar si se produjeron fallos que dificultasen el alcance de las metas planteadas. El seguimiento de KPI (indicadores) también permite detectar temprano cualquier desviación que se logre estar produciendo.

Funciones de la logística empresarial

Para conseguir estas metas, la logística empresarial tiene presente la gestión de recursos, tanto humanos como financieros, y de los medios necesarios.

Esta garantía, ofrece una importante ventaja competitiva a la compañía, debido a que cumple con los requisitos expuestos por los consumidores, además, lograrlo al menor coste posible crea un margen de ganancia mayor para la compañía. Asimismo, aparte de dar el servicio de manera efectiva, se necesita considerar otros componentes:

Es fundamental consumar con los requisitos de estabilidad establecidos para evitar sanciones y posibles accidentes laborales.

Además llegar a las preocupaciones de esta época, siendo respetuosos con el medio ambiente y dando importancia a la responsabilidad social corporativa, que, además, mejorará de forma notable la imagen de la compañía tanto a nivel interno como externo.

Al entender todo esto se hace más sencillo describir la importancia de la estratgia basada en la función logística, debido a que de ella depende parte importante del éxito del funcionamiento, coordinación e imagen de la empresa. En especial, la perspectiva, entendimiento y experiencia del gerente de logística resultan claves para alcanzar fines y superar expectativas en cada operación.

Nuevos desafíos para la logística empresarial

Disrupciones en las cadenas de suministro, nuevos participantes y empresas emergentes y consumidores cada vez más informados y exigentes son solo algunos de los retos a los que la logística empresarial deberá desafiar en los siguientes años. Entre los desafíos más importantes se encuentran los siguientes:

Disrupciones de la cadena de suministro

El primer reto ya ha sacudido a la industria del transporte y la logística significativamente. La expansión del Covid-19 ha causado la suspensión, modificación o ruptura de muchas cadenas de abasto. No obstante, las empresas no deben tener en cuenta este caso como algo temporal. La crisis del Covid-19 ha revelado que las cadenas de suministro globales son frágiles. Una de las lecciones más relevantes desde el inicio de la enfermedad pandémica ha sido que las empresas no pueden depender solo de China. El mercado local se cerró y muchas empresas experimentaron fallas en la cadena de suministro, también se produjeron situaciones semejantes con otros bloqueos en los mercados locales. Hace falta repensar las tácticas de logística empresarial poniendo el foco en la variedad y la adaptabilidad. Las empresas no pueden depender de proveedores únicos y tienen que poder modificar inmediatamente entre diferentes rutas de suministro.

Digitalización de la industria

Los adelantos digitales son algo bueno en la industria del transporte y la logística, pero también representan un reto. Si las empresas no se mantienen al día con los adelantos digitales, corren el peligro de volverse obsoletas. La logística empresarial ahora tiene más ingreso a los datos que nunca. Lo que marcará la diferencia es cómo las empresas pueden aprovechar al máximo dichos datos. La clave es contar con del programa conveniente para analizarlos, pues por el momento no basta con responder a las tendencias del consumo en regiones geográficas concretas. Las empresas tienen que ver a los clientes como individuos y presagiar los cambios previo a que ocurran. La capacidad para explotar nuevas tecnologías, como la IA para responder rápido a los problemas emergentes de la cadena de suministro; va a ser fundamental para el éxito. ¿Sabías que McKinsey predice que, para 2030, casi cada una de las operaciones logísticas van a poder automatizarse? Por ejemplo, indica que los almacenes se automatizarán con vehículos autónomos que realizarán todos los movimientos de productos. Además, la IA y el aprendizaje automático van a ser trascendentales para aprovechar al máximo la investigación de datos. No solo ayudarán a procesar los datos más rápidamente, sino también de forma más inteligente. Esto dejará a las empresas de logística lidiar mejor con los cambios repentinos.

Seguridad cibernética

Por ende, si los datos no se encuentran disponibles, las operaciones se interrumpen o se tornan menos eficientes. Los datos se pierden por amenazas de piratería informática o fallas tecnológicas.

Brechas de habilidades

Este es un reto que está relacionado con la digitalización de la industria. Mientras más y más organizaciones digitalicen sus procesos, va a ser más complejo hallar recursos humanos de calidad en sectores clave. Desde luego, el mayor problema van a ser las capacidades de TI. La escasez de capacidades de TI es algo que las empresas de transporte y logística ya están notando.

Actividades de la logística empresarial más destacadas

Las tareas que se engloban en la función logística empresarial son muchas, aunque, en medio de las más relevantes se encuentran las próximas:

Servicio al comprador: Este tiene lugar en el departamento de ventas por medio de la decisión de las necesidades de los clientes relacionadas con el servicio logístico tras la respuesta del comprador al servicio ofrecido.

Transporte: Empresa y establecimiento de las rutas de transporte más correctas y eficaces, el modo y el medio por el que se distribuirán los productos.

Gestión de inventarios: Gestión de almacenamiento tanto de las materias primas como de los productos finales, teniendo presente las posibles ventas a corto plazo y, por lo tanto, la medida y ubicación de los puntos de almacenamiento. Además, es fundamental llevar el control de acceso y de salida de productos del depósito para conocer en todo momento la cantidad de mercancías de las que se dispone.

Procesamiento de peticiones: Relación entre la capacidad de gestión de demandas y la de inventarios por medio de la transmisión de información para confeccionar los peticiones y satisfacer las solicitudes de los demandantes y clientes. La unitarización de la carga (paletización y contenerización) es un sistema que permite la manipulación e identificación de mercancías, ayudando a hacer un mejor aprovechamiento del espacio de depósito y perfeccionando el control de la carga que va a ser distribuida.

Gestión de información: Recogida y estudio de la información extraída de los métodos de control de todos los procesos para optimizar el rendimiento.

