Invertir en la Riviera Maya: 5 razones

La Riviera Maya pertenece a los aspectos turísticos mas relevantes de México y más visitados de todo el mundo en la actualidad, además, cuenta con uno de los 10 mejores mercados en bienes raíces de mayor aumento globalmente, donde los inversionistas aprovechan el turismo para producir ganancias a corto y mediano plazo, y plusvalía a largo plazo.

Ya se conoce que una de las inversiones más seguras son los bienes raíces, no obstante, invertir continuamente puede ocasionar temor e inseguridad, si estás pensando en hacerlo pero todavía tienes dudas, mira estas 5 causas para realizarlo con seguridad en la Riviera Maya.

1.- Turismo:

El flujo de turismo en la Riviera Maya se incrementa anualmente a un paso exponencial, el flujo de pasajeros que ha tenido el aeropuerto de Cancun en 8 años se ha duplicado conforme con la secretaría de turismo del estado de Quintana Roo, pasando de 16 millones a mas de 33 millones de pasajeros anualmente.

De acuerdo con la revista Forbes en este artículo, la Riviera Maya es el 4to de los mejores destinos de todo el mundo. Todo lo mencionado es viable a las playas, las bellezas naturales, la cultura, la gastronomía, eventos musicales, deportivos y sociales, sus parques temáticos, su canción, el tequila así como la vida nocturna han logrado atraer a millones de turistas tanto nacionales como de todo el mundo, donde la mayoría de ellos deciden repetir, y algunos de ellos, buscan una oportunidad de inversión en el área así sea para su aislamiento o para conseguir una casa o departamento para vacacionar.

Si a esto le añadimos los gastos de vida de México y lo comparamos con el estadounidense o Europa, México acaba siendo un destino muchísimo más económico, por lo cual muchos turistas lo prefieren.

2.- Ubicación:

Localizada en el privilegiado mar caribe con playas azul turquesa, en donde las playas, no son el único llamativo por su ubicación, en la Riviera Maya también pueden hallar ruinas y santuarios mayas como Chichen-Itza o Cobá, conocida como una de las nuevas 7 maravillas de todo el mundo nuevo; sin olvidar los cenotes y que tiene el segundo arrecife más grande de todo el mundo donde se puede ejercer el buceo y snorkel.

La localización privilegiada de la joya mexicana, posibilita ingresar a sitios como Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Cancún, Isla Damas, Holbox para conocer cada una de las bellezas que el litoral de Quintana Roo tiene para dar.

Al igual que Las Vegas y Orlando, la Riviera Maya cuenta con un show del Cirque Du Soleil persistente, donde el espectáculo está referente a la cultura del caribe mexicano.

3.- Reservas Naturales y Ecoturismo:

La diversidad biológica del caribe mexicano, refiriéndose tanto a la exótica selva maya como del segundo arrecife más grande de todo el mundo, lo vuelven un ecosistema complejo y en balance, por lo cual es considerado uno de los hábitats biológicamente más diversos en la tierra, además, el Sian Ka´an es una de las reservas declaradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura sin olvidar la majestuosa Chicén-Itzá.

En Holbox se puede gozar de la bioluminiscencia (emitida por el plancton) un acontecimiento bastante interesante y 100% seguro, además, pertenece a los 2 sitios en el planeta donde se puede nadar con los tiburones ballena.

Tulum es de las primeras regiones mas sustentables de la nación debido a que las leyes de urbanización, impiden edificar más de 3 pisos o 12 metros de elevación, a fin de siempre tener vistas panorámicas a la jungla maya y tener un orden en el aumento, por si fuera poco, la mayor parte de desarrollos inmobiliarios cuentan con por lo menos un 30% de vegetación bastante eco chic, se transplantan arboles que permanecen en el medio de las estructuras, se implementan energías renovables como las suministradas por paneles solares, también cuentan con cargadores de autos eléctricos.

Los locales y turistas se transportan en bicicletas; finalmente, en Tulum se están adoptando nuevos conceptos y estilos de vida, como el Co-working y Co-living, que sirven para emprendedores que anhelan producir o robustecer sus proyectos, conformar nuevas alianzas y viajar el planeta sin dejar de trabajar.

4.- Infraestructura e Inversión:

La mayoría de extranjeros que no conoce México creen que es un espacio que su infraestructura no está al nivel de sus países de procedencia, no obstante, en otras palabras solamente un mito, simplemente por los mas de 15 mil millones de USD en derrama económica que presenta Riviera Maya, datos conforme con la secretaria de turismo del estado de Quintana Roo, por consiguiente, el regimen esta preocupado en conformar servicios de calidad y que formen parte de la vida diaria de sus pobladores, por cierto, los turistas deciden retornar pues aseguran que aquellos mitos sobre México como un espacio sin agua y sin luz son cosas del pasado.

Muchas empresas tanto Mexicanas como internacionales, están poniendo el foco en la Riviera Maya, por cierto, estuvieron haciendo estudios de mercado bastante costosos; donde los resultados, arrojan que el aumento económico esta a la alza, proyectando aquel aumento por 20 años más.

¿No crees que es buena iniciativa aprovechar los costosos estudios de mercado que grandes empresas y marcas hicieron para confirmar el aumento y la proyección económica de la Riviera Maya e invertir como los más grandes?

5.- Retorno de Inversión:

Debido a los 4 aspectos anteriores (y hay aún mas razones), la Riviera Maya representa un mundo de oportunidades para los inversionistas, es por esa razón que se convirtió en un foco de atención de inversionistas que buscan garantizar y crecer su dinero.

A corto y mediano plazo puedes crear liquidez por las rentas vacacionales, de acuerdo con la secretaría de turismo del estado de Quintana Roo hay un 81% de ocupación promedio anualmente (y se está aumentado). A largo plazo por la plusvalía de por lo menos 10% anual, y aún más plusvalía en destinos como Tulum, donde se vio un crecimiento de plusvalía de hasta 20% (casos específicos donde la propiedad se ubica donde se asfaltó carretera y acera). Todo lo mencionado sin olvidar los bajos precios de los impuestos y de la seguridad que dan los bienes raíces contra la inflación.

Por si fuera poco el mercado de Riviera Maya es un mercado dolarizado, si crees que el peso frente al dólar no puede traer ningún beneficio a tu día, esto cambiará, debido a que puedes cobrar los servicios de renta vacacional de tus huéspedes en dólares, lo cual provoca que aproveches la virtud del tipo de cambio.

Invertir en Riviera Maya te dejará ser parte de este desplazamiento, tendrás la posibilidad de tener una propiedad para alquilar y/o vender que te dará mayores ingresos por rentas vacacionales y mayor plusvalía que comprar en otros sitios de la república Mexicana. Pon tu dinero a trabajar, no trabajes por dinero.

Así que si estás interesado en invertir en la Riviera Maya puedes contactarte con eRealty, que te ayudará a tomar decisiones informadas. Dispone de todo un catálogo de propiedades compuesto por los desarrolladores más sólidos y confiables de la Riviera Maya, destacándose entre ellos Desarrollos Riviera Maya y Desarrollos Menesse Condos.