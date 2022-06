Te contamos qué es Satial Food, sus contraindicaciones, cómo funciona y para qué sirve este suplemento.

Aunque algunos carbohidratos aportan nutrientes necesarios para nuestra salud, hay otros que pueden convertirse en una gran postración en el momento de iniciar una dieta para adelgazar. El progreso tecnológico y medicinal aplicado a la nutrición, nos trae en la actualidad centenares de posibilidades para facilitarnos el bajón de peso. Te contamos qué es Satial Food, para qué sirve, cuáles son sus contraindicaciones y por qué está en boca de todos.

Satial Food es un suplemento dietario. No hay magia y tiene contraindicaciones si lo tomas mal.

Qué es Satial Food y para qué sirve

Satial Food es un suplemento dietario en polvo o comprimidos producido con base a elementos naturales. Su nutriente principal, la faseolamina, bloquea la enzima amilasa y ayuda a minimizar la absorción y digestión del almidón presente en los alimentos.

Además, este complemento alimentario tiene aminoácidos de proteína de soja que contribuyen a mejorar el valor nutricional de las comidas, mejorando el balance energético.

Varios se preguntan cuánto se adelgaza con Satial, pero es algo errado: no es un producto para perder peso sino que puede ayudar en una estrategia integral para quitar kilos de más.

Cómo funciona Satial Food

El almidón es la fuente de calorías más importante que consume el hombre. Está principalmente en el pan, las pastas, la papa, los cereales y las legumbres entre otros alimentos. Nuestro organismo tiene unas enzimas denominadas amilasas, que son las encargadas de digerir el almidón presente en cada una de las comidas.

Cuando se hace el proceso químico de la digestión, el resultado es la obtención de glucosa, o sea azúcar. Esta glucosa que se produce puede tener 2 funciones: energía para el cuerpo o almacenamiento de grasa.

Satial: quemador de grasa

La capacidad de Satial Food es bloquear selectivamente las amilasas y minimizar la asimilación de carbohidratos en hasta un 75%. Por esto, resultará más simple evitar la acumulación de grasa en el cuerpo.

Satial Food: cómo se toma

Hay diversas maneras de integrar este suplemento dietario. Su presentación podría ser en comprimidos, que tienen que ingerirse 20 min previo a las comidas, o en polvo, que puede espolvorearse en alimentos y bebidas.

Si elegís Satial Food en polvo, podés colocar una cucharadita de manera directa sobre lo cual vayas a comer (no modificará su sabor). Es apto para cocinar y también se puede usar en agua, jugos, infusiones, leche o yogurt.

Beneficios de Satial Food

Cuando se usa en compañía de una dieta correcta y actividad física regular, Satial Food ayuda al control del peso de quienes lo consuman. Además, su acción ayuda a que los alimentos ricos en almidón tengan menor efecto calórico en el cuerpo humano, reduciendo la respuesta de la glucosa y el índice glucémico.

Aunque el activo de Satial Food bloquea de manera selectiva la absorción de hidratos, no perjudica la digestión de carbohidratos saludables, que son los que se hallan en frutas y granos completos

Un aspecto fundamental del ingrediente Satial es que cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios (SAOTA) y está incluido dentro del listado GRAS (Generalmente Reconocido Como Seguro) de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos).

Según los estudios hechos con este suplemento, no hay contraindicaciones ni colaboraciones negativas con otros accesorios o medicamentos. Sin embargo, a nivel gastrointestinal, tampoco han sido registrados efectos adversos.

Así que si estas interesado en conseguir estos beneficios puedes adquirir Suplemento Dietario Satial Food Total en Polvo de manera online gracias a Farmacia Selma, que hace envíos a toda la Argentina.

Contraindicaciones de Satial Food

La única contraindicación fundamental del suplemento Satial Food píldoras o polvo es que no podría ser usado por embarazadas ni mujeres que se encuentren en período de lactancia. Sin embargo quienes se preguntan qué es Satial Food tienen que saber que hay muchos mitos alrededor de él y que no sustituye una dieta.

Como vemos, las limitaciones para una dieta con Satial Food no tienen que ver con sus elementos o efectos adversos. No obstante, bastantes personas piensan que dichos accesorios que prometen un bajón de peso veloz y duradero son engañosos y no ayudan en realidad.

En respuesta a esto, los creadores de Satial Food, remarcan que dichos no son “polvos mágicos” para la pérdida de peso. La experiencia de muchas personas que los han probado demostró que solamente van a tener efectos convenientes cuando son acompañados con ejercicios físicos moderados y una dieta equilibrada.

¿Son malos los hidratos de carbono?

Los carbohidratos son moléculas de glucosa que pueden estar solas o unidas en equipos. Las primeras se denominan hidratos básicas en lo que las segundas son los llamados hidratos de carbono complicados.

Un hidrato fácil como la fructosa, es absorbido y usado para energía o almacenamiento de forma sencilla. De lo contrario, la fibra por ejemplo es la macromolécula más compleja y por consiguiente, difícil de digerir.

Aunque muchas modas y tendencias nos hicieron creer que los carbohidratos son nutrientes prohibidos o malos para nuestra salud, demonizarlos es un grave error. Todos los grupos alimenticios tienen que estar presentes en nuestra dieta para poder tener una alimentación y estilo de vida saludables.