Consideraciones Antes de Invertir en una Franquicia

Invertir en una franquicia puede ser una excelente manera de emprender en el mundo de los negocios. El modelo de franquicia ofrece la oportunidad de operar un negocio con una marca reconocida, un sistema de funcionamiento probado y soporte continuo. No obstante, como cualquier inversión, también viene con riesgos. Antes de sumergirse en esta aventura, es crucial que se haga un análisis profundo.

Este artículo se propone guiarlo a través de las consideraciones fundamentales antes de invertir en una franquicia.

Entender el Modelo de Franquicia

La primera consideración es asegurarse de que entiende cómo funciona el modelo de franquicia. En términos sencillos, una franquicia es un acuerdo legal y comercial entre el dueño de una marca (franquiciador) y una persona independiente (franquiciado). El franquiciado está autorizado para operar un negocio bajo la marca del franquiciador y vender sus productos o servicios.

Evaluar su Perfil como Franquiciado

No todas las personas están destinadas a ser franquiciados. Es vital evaluar sus habilidades, experiencia, y preferencias antes de invertir en una franquicia.

Estas son algunas de las preguntas que debería hacerse:

¿Se siente cómodo siguiendo un sistema establecido?

¿Es usted capaz de gestionar personal?

¿Tiene la disposición de trabajar largas horas, sobre todo en la fase inicial?

Seleccionar la Franquicia Correcta

Hay miles de oportunidades de franquicias disponibles, y cada una tiene sus propias ventajas, desventajas y requisitos. Es importante investigar a fondo y considerar aspectos como el rendimiento financiero de la franquicia, la reputación de la marca, el soporte y la capacitación ofrecidos por el franquiciador, y si los productos o servicios se alinean con la demanda del mercado.

Analizar los Costos de Inversión

Otra consideración importante es entender los costos asociados con la compra y operación de una franquicia. Esto incluye la cuota inicial de la franquicia, las tarifas de regalías, los costos de marketing, los costos de renovación del contrato, y los gastos operativos como el alquiler, los salarios, y los costos de inventario.

Consultar a Profesionales

Finalmente, siempre es aconsejable buscar asesoramiento profesional antes de tomar una decisión de inversión tan significativa. Un abogado puede ayudarlo a entender el contrato de franquicia, mientras que un contador puede proporcionar una evaluación detallada de los aspectos financieros.

Entender el Territorio de la Franquicia

Algunos acuerdos de franquicia ofrecen protección territorial, lo que significa que no se permitirá que otro franquiciado opere dentro de un cierto radio de su ubicación. Sin embargo, esto no siempre es el caso, y es esencial entender exactamente lo que su acuerdo de franquicia dice al respecto. Si no se proporciona protección territorial, podría terminar compitiendo con otra franquicia de la misma marca.

Conocer las Obligaciones Continuas

Como franquiciado, usted estará obligado a cumplir con una serie de obligaciones continuas. Estas pueden incluir la participación en campañas de marketing, la compra de stock o equipos de un proveedor específico, la realización de capacitación regular y la adhesión a los estándares de servicio al cliente y de operación. Incumplir con estas obligaciones podría resultar en la terminación de su contrato de franquicia.

Considerar el Crecimiento y el Potencial de Reventa

Al evaluar una franquicia, también es útil considerar su potencial de crecimiento y reventa. ¿La marca está en expansión o está estancada? ¿Existen oportunidades para abrir más ubicaciones en el futuro? En términos de reventa, ¿hay un mercado para franquicias de esta marca? Si decide que quiere salir del negocio en el futuro, ¿podrá vender su franquicia a un precio razonable?

Hablar con Franquiciados Actuales y Anteriores

Finalmente, una de las mejores maneras de obtener una visión realista de lo que implica operar una franquicia es hablar con franquiciados actuales y anteriores. Ellos pueden proporcionar una visión valiosa de los desafíos y recompensas de operar la franquicia, el nivel de soporte proporcionado por el franquiciador y si sus expectativas se han cumplido o no.

Invertir en una franquicia es un compromiso significativo y requiere una consideración cuidadosa. No obstante, al realizar una investigación exhaustiva y considerar cuidadosamente todos los factores involucrados, puede aumentar sus posibilidades de lograr el éxito como franquiciado.

Es crucial recordar que, aunque una franquicia puede proporcionar una ruta hacia la propiedad de un negocio, al final del día, su éxito depende de su dedicación, esfuerzo y habilidades de gestión.

Cuáles son las franquicias más rentables en la Argentina

Según el último informe de la Guía Argentina de Franquicias (GAF), entre las más de 1400 opciones de franquicias que se ofrecen en el país, las gastronómicas acaparan una importante parte del mercado, ya que abarcan el 42% del universo total.

Sin embargo, la variedad es amplia en rubros, y la inversión inicial, convertida en pesos, arranca aproximadamente de los $ 50.000.

A continuación, 10 opciones para invertir.

1. Chat Robot

Es una de las franquicias más lucrativas y con posibilidades de crecimiento actualmente.

La inversión inicial es baja, tomando en consideración la lista de beneficios que ofrece. Se trata del primer software argentino de marketing online capaz de mantener un diálogo fluido con los clientes.

Se trata de un robot que mejora significativamente la atención; para multiplicar las ventas de cualquier sitio web. Este software se expandió rápidamente en la Argentina, dentro del rubro de servicios.

Inversión necesaria para la franquicia: u$s 815 . Las regalías son del 50% y no amerita stock ni inversión inicial.

2. Cumbre Nevada: helados y alimentos

Se trata de un local de venta dehelados, pizzas, empanadas, churros y medialunas, a precios accesibles que elabora esta empresa rosarina con 35 años de trayectoria y 25 franquicias en operación.

Además de la rentabilidad, requiere poco personal.

Inversión necesaria: desde u$s 5600 . En este caso su equivalente en pesos al tipo de cambio oficial se puede financiar e incluye toda la mercadería para comenzar.

3. Rapipago

Es el canal de cobranza extra bancario que posee una amplia cobertura nacional, lo que le permitió convertirse en una de las principales franquicias en Argentina en los últimos años.

Su principal actividad consiste en la cobranza de impuestos y servicios tanto en efectivo como con tarjeta de débito. Para abrir la franquicia, los interesados pueden contactarse a través de la web.

Inversión necesaria: el total inicial depende solo del local, ya que la empresa no solicita dinero. El franquiciado no tiene costo directo de inversión en el armado del local para que quede operativo, solamente debe de tener un local disponible para instalar la franquicia.

4. Churritos

Venta de churros de variados gustos y sabores que fabrica la empresa, además de bebidas y acompañamientos.

Inversión necesaria:se estiman unos u$s 12.000, a los que hay que sumarle 1200 para la mercadería inicial.

5. Instituto Neone

Se trata de un instituto de idiomas (que imparte inglés, ruso, alemán, español para extranjeros, italiano, portugués, japonés y francés), que le ofrece la posibilidad al franquiciado de percibir el 50% del importe de cada inscripción.

Inversión necesaria: exige un canon de ingreso de u$s 1300.

6. Pérsico

La conocida cadena de heladerías permite abrir desde grandes locales para take away y delivery, hasta formatos de baja inversión como los «corners«, que se instalan en un rincón de un shopping o de un local de un rubro afín.

En este caso el monto inicial asciende, debido al estilo de comercio y su rentabilidad.

Inversión necesaria: desde u$s 15.000 a 60.000, según el modelo elegido.

7. Sei Tu

Para quienes quieran apostar al rubro heladerías y cremas heladas, con un menor monto inicial de inversión, pueden apostar por Sei Tu, una heladería que ya tiene más de 385 franquicias en operación en el país.

Inversión necesaria: desde 2.500.000 más IVA, incluyendo la mercadería para comenzar.

El modelo de franquicias puede ser atractivo por muchas razones: es una excelente forma de tener un negocio propio con el respaldo de una marca establecida y un modelo de negocio probado. Sin embargo, como cualquier emprendimiento empresarial, requiere una inversión significativa de tiempo y dinero.